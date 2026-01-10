Die erste Engländerin bei den Bayern-Frauen wird München bald verlassen. Geht es zurück auf die Insel?

München - Fußball-Europameisterin Georgia Stanway wird den FC Bayern München nach der Saison verlassen. Die Entscheidung sei unglaublich schwierig gewesen, sie habe es sich definitiv nicht leichtgemacht, wurde die englische Nationalspielerin in einer Vereinsmitteilung zitiert.

„Ich werde bis zum letzten Tag absolut alles für den FC Bayern und unseren sportlichen Erfolg geben - genauso wie ich es die letzten dreieinhalb Jahre getan habe“, sagte die 27-Jährige.

Stanway wechselte 2022 in die bayerische Landeshauptstadt und feierte seitdem drei Deutsche Meisterschaften, einen DFB-Pokalsieg sowie zwei Supercup-Titel mit dem FC Bayern. „Am Ende der Saison will ich mich vom Verein und von den Fans mit so vielen Titeln wie möglich verabschieden“, sagte die erste Engländerin im Dress der Bayern-Frauen.

Wo sie in der nächsten Saison spielen wird, ist offen. Offenbar zeigen Arsenal und Manchester City Interesse an der Mittelfeldspielerin. „Wir haben viel und offen über ihre Zukunft gesprochen, und als sie uns mitgeteilt hat, dass sie nun noch einmal etwas Neues probieren möchte, waren ihre Beweggründe absolut nachvollziehbar“, sagte Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball beim FC Bayern.