Berlin geht in Köln trotz einiger Ausfälle in Führung. Doch noch vor dem Seitenwechsel kippt das Spiel - und es hätte noch schlimmer kommen können.

Köln (dpa/bb) – Die Fußball-Frauen des 1. FC Union Berlin haben in der Bundesliga durch das 1:2 (1:2) beim 1. FC Köln ihre dritte Niederlage in dieser Spielzeit hinnehmen müssen.

Trotz zahlreicher Ausfälle gingen die Berlinerinnen vor 1.665 Zuschauern im Kölner Franz-Kremer-Stadion zunächst in Führung. Angreiferin Sophie Weidauer verlängerte einen Flugball von Verteidigerin Katja Orschmann ins Tor zum 1:0 (7.).

Im Anschluss konnte Union aber nicht nachlegen. Vor dem 1:1 (28.) durch Laura Vogt verlor Tomke Schneider nach einem Freistoß von Adriana Achcinska gegen die Ex-Nationalspielerin Marina Hegering ein Kopfballduell. Beim 2:1 (34.) tunnelte Stürmerin Sandra María Jessen Samantha Steuerwald und ließ dann auch Torfrau Cara Bösl keine Chance.

Stolze vergibt Elfmeter

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hätte sogar das 3:1 fallen können. Nach einem Foul von Schneider an Laura Donhauser gab es Elfmeter. Diesen setzte Anna-Lena Stolze aber an die Latte (45. +4).

Im zweiten Durchgang konnte Union das Geschehen wieder offener gestalten. Aber so richtig zwingend waren die Gelegenheiten von Weidauer (56./62.) und Jenny Hipp (72./78.) nicht. In der Schlussphase debütierte bei Union die erst 15-jährige Nachwuchshoffnung Mariann Noack.

Das nächste Spiel für Union findet am kommenden Sonntag (12 Uhr) gegen RB Leipzig im Stadion An der Alten Försterei statt.