Gerrit Nieberg springt in Leipzig auf Platz drei. Mit Ping Pong bleibt der 32-Jährige fehlerfrei, doch ein Schweizer Olympiasieger ist nicht zu schlagen.

Leipzig - Gerrit Nieberg hat beim Weltcup-Springen in Leipzig Platz drei belegt. Im Sattel von Ping Pong blieb der 32-Jährige im Stechen fehlerfrei in 44,54 Sekunden. Der Sieg ging an Steve Guerdat, den sechsmaligen Olympiateilnehmer aus der Schweiz und Olympiasieger von 2012. „Das war ein wirklich schnelles Stechen“, sagte Nieberg. „Ich habe alles probiert, es hat nicht ganz gereicht, aber ich bin überglücklich mit dem dritten Platz.“

Guerdat musste auf Iashin Sitte als erster Reiter das Stechen eröffnen und legte mit 42,21 Sekunden uneinholbar vor. Zweiter wurde Simon Delestre aus Frankreich im Sattel von Gatsby du Tillard. Das Paar beendete den Parcours in 43,25 Sekunden. „Es ist eine Weile her, dass ich ein Weltcup-Springen gewonnen habe, umso mehr freue ich mich über diesen Sieg“, erklärte der Sieger, der neben 20 Weltcuppunkten außerdem 51.000 Euro Preisgeld erhielt.

Insgesamt vier deutsche Paare im Stechen

Elf der 40 gestarteten Reiter-Pferd-Paare hatten sich durch fehlerfreie Runden im Umlauf für das Stechen qualifiziert, darunter waren neben Nieberg drei weitere deutsche Paare. Mario Stevens lieferte auf Starissa ebenfalls eine fehlerfreie Runde und wurde in 47,13 Sekunden am Ende Fünfter. Michael Jung leistete sich mit Fischerheros einen Abwurf und reihte sich auf Platz sechs ein, direkt gefolgt von Philipp Schulze Topphoff mit Carla auf Platz sieben.

Neun weitere deutsche Paare konnten sich nicht für das Stechen qualifizierten. Michael Kölz mit Cellato, Marvin Jüngel mit Don Corleone und Patrick Stühlmeyer mit Baloutaire mussten jeweils zwei Abwürfe im Umlauf verbuchen, bei Paula de Boer-Schwarz und My Miss Marpel waren es drei. Leonie Böckmann und Carter sammelten vier Abwürfe, vier weitere deutsche Paare beendeten den Umlauf nicht.

Weltcup-Führender Vogel fehlt

Leipzig war die neunte von 13 Weltcup-Etappen in dieser Saison, nächste Woche gehen die Springreiter in Amsterdam an den Start. Das Weltcup-Finale wartet Anfang April in Fort Worth, Texas/USA, auf die Besten. Der Führende des Weltcup-Rankings ist weiterhin Richard Vogel mit 56 Punkten, der in Leipzig allerdings nicht am Start war.