Hamburg - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben nach drei Niederlagen in Folge wieder einen Erfolg in der Bundesliga gefeiert. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore gewannen am Samstag beim Tabellenzehnten Veolia Towers Hamburg mit 85:79 (44:39) und festigten mit dem 24. Saisonsieg ihren dritten Platz. Den größten Anteil am Erfolg der Sachsen hatten Wesley van Beck (25), Kevin Yebo (18) und Jeff Garrett (15). Für die Hamburger erzielten Brae Ivey (15), Mark Hughes (14), William Christmas (13) und Lukas Meisner (10) die meisten Punkte.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahmen die Chemnitzer die Initiative und wandelten durch einen 13:2-Lauf einen 27:29-Rückstand (13.) in 40:31-Führung (16.) um. Beim 65:48 (27.) hatte der Europapokal-Sieger scheinbar für eine Vorentscheidung gesorgt. Doch die Hanseaten kämpften sich noch einmal auf 65:68 (32.) heran. In der Schlussphase spielten die Sachsen jedoch ihre Klasse aus und ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.