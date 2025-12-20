weather spruehregen
Polizeieinsatz Verdächtiges Gepäckstück: Hauptbahnhof Stuttgart evakuiert

Die Polizei räumt den Stuttgarter Hauptbahnhof wegen eines auffälligen Gepäckstücks. Der Zugverkehr ist eingestellt.

Von dpa 20.12.2025, 21:22
Die Züge am Stuttgarter Hauptbahnhof stehen still. (Archivbild) Marijan Murat/dpa

Stuttgart - Der Stuttgarter Hauptbahnhof wird wegen eines verdächtigen Gepäckstücks evakuiert. Die Bundespolizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, wie ein Sprecher mitteilte. Nähere Angaben wollte er zunächst nicht machen - die Lage dauere an. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Laut Bundespolizei wurde der Zugverkehr im oberen Teil des Bahnhofs bis auf Weiteres eingestellt. Der S-Bahn-Betrieb laufe weiter.