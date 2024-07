Die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt bietet noch freie Plätze im Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) in verschiedenen Einsatzstellen in Sachsen an (Archivbild).

Dresden - Kurz vor Beginn des Freiwilligenjahres im September sind noch Plätze im Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) in verschiedenen Einsatzstellen in Sachsen frei. „Wer sich beruflich orientieren möchte oder die Wartezeit auf einen Ausbildungs- oder Studienplatz sinnvoll überbrücken will, hat im FÖJ die Möglichkeit, ein Jahr lang Praxisluft zu schnuppern und sich für Natur und Umwelt zu engagieren“, teilte die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt heute mit.

Das FÖJ beginnt am 1. September 2024 und endet am 31. August des darauffolgenden Jahres. Bewerben können sich Freiwillige im Alter zwischen 16 und 26 Jahren. Den Angaben zufolge erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer 350 Euro Taschengeld und haben Anspruch auf 30 Tage Urlaub. Stellen gibt es etwa in Kindergärten, im Nationalpark, in einem Landwirtschaftsbetrieb, oder bei der Stiftung selbst.