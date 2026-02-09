Auch wenn die Temperaturen zum Wochenstart langsam steigen, bleiben sie in der Nacht noch oftmals knapp unter dem Gefrierpunkt. Das kann stellenweise noch immer zu Glätte führen.

Berlin/Potsdam - Nächtliche Minusgrade können in Berlin und Brandenburg noch immer für Glätte sorgen. Zum Start in die Woche liegen die Temperaturen dabei um die minus 3 bis 0 Grad, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Örtlicher Schneegriesel oder geringer Schneefall können daher zu überfrierender Nässe führen. Auch vereinzelter Sprühregen ist nicht ausgeschlossen. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf bis zu 3 Grad an.

Auch in der Nacht ändert sich das Bild wenig. Zu Werten zwischen minus 1 und minus 3 Grad gesellt sich jedoch auch Hochnebel. Im Süden sind am Morgen dann wieder einzelne Auflockerungen möglich. Obwohl der DWD meist keinen Niederschlag erwartet, ist erneut Glätte möglich.

Viele Wolken und etwas Regen

Regen wird von den Wetterexperten auch im Laufe des Dienstages nicht erwartet. Dennoch bleibt es dicht bewölkt und stellenweise neblig-trüb. Die Temperaturen steigen auf bis zu 7 Grad, in Berlin auf bis zu 4 Grad. In der Nacht zieht wieder stellenweise leichter Regen auf, der teilweise bei Temperaturen zwischen 2 und minus 1 Grad nochmals zu Glätte führen kann.

Auch der Mittwoch bleibt bewölkt und stellenweise regnerisch. Die Höchstwerte steigen erneut bis auf 7 Grad an. Nass erwartet es der DWD auch in der Nacht auf Donnerstag. Die Temperaturen bleiben dann aber voraussichtlich knapp über dem Gefrierpunkt, zwischen 4 und 0 Grad.