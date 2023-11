Dresden - In Dresden ist eine Notunterkunft für die Unterbringung von bis zu 150 Asylsuchenden geplant. Die Unterkunft in einem ehemaligen Einkaufsmarkt soll voraussichtlich Mitte November in Betrieb genommen werden, wie die Landesdirektion Sachsen (LDS) am Donnerstag mitteilte. Derzeit werden die soziale und medizinische Betreuung, der Wachdienst sowie die Verpflegung vorbereitet. Betreiber ist die European Homecare GmbH. Laut Planung soll die Unterkunft für maximal zwölf Monate genutzt werden.

Derzeit gibt es in den sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen 8825 Plätze. Aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen über die polnisch-deutsche und tschechisch-deutsche Grenze plane der Freistaat die Kapazität auf rund 10.000 Plätze aufzustocken, hieß es weiter.