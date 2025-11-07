In Nürnberg setzen sie auf Kontinuität an der Bande. Der Vertrag mit Chefcoach O'Keefe wird vorzeitig ausgeweitet.

Mitch O'Keefe in Aktion an der Bande. Der Kanadier hat seinen Vertrag bei den Ice Tigers verlängert. (Archivbild)

Nürnberg - Die Nürnberg Ice Tigers setzen auf der Position des Cheftrainers auf Kontinuität. Der Kanadier Mitch O'Keefe (41) hat seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2027/28 verlängert, wie der Verein der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte.

O’Keefe war 2024 vom HC Innsbruck nach Nürnberg gekommen und führte die Ice Tigers in seiner ersten DEL-Saison auf den achten Platz nach der Hauptrunde. Erstmals seit 2019 kamen die Franken ins Playoff-Viertelfinale.

„Nach einer guten ersten Saison hat Mitch auch in der aktuell schwierigen Situation gezeigt, dass er in der Lage dazu ist, nicht nur die komplette Mannschaft, sondern auch einzelne Spieler besser zu machen“, äußerte Sportdirektor Stefan Ustorf. In der laufenden Saison belegen die Nürnberger nach 17 Hauptrunden-Partien Platz elf.

O'Keefe bedankte sich für das Vertrauen des Vereins. „Gemeinsam haben wir ein starkes Fundament geschaffen“, sagte der Kanadier. Man wolle versuchen, weiter zu wachsen. „Ich freue mich auf die Herausforderungen.“