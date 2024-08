Halle/Magdeburg - Mehr als 140 Künstlerinnen und Künstler wollen Türen und Tore kleiner Ateliers und großer Werkräume im Rahmen des landesweiten Projekts „Offene Ateliers“ für Besucherinnen und Besucher öffnen. Geplant ist die Aktion nach Angaben des veranstaltenden Berufsverbandes Bildender Künstler (BBK) in Sachsen-Anhalt am 21. und 22. September.

Das Projekt erstreckt sich demnach von der Großstadt bis in die entlegensten Ecken des ländlichen Raumes, wobei die Kreativen nicht nur Einblicke in ihre Arbeitswelt ermöglichen, sondern auch konkrete Projekte vorstellen. Dabei werde auch Kunst zum Kauf angeboten. Offene Ateliers gibt es laut BBK unter anderem in Magdeburg, Halle, Havelberg, Salzwedel, Quedlinburg, Nebra, Jessen und in der Lutherstadt Wittenberg.