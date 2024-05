Potsdam - Traditionell am ersten Mai-Wochenende laden Brandenburgs Künstler zu einem Besuch in ihre Werkstätten. In Galerien und Ateliers dürften Interessierte „ansehen, ausprobieren, kosten, kreativ sein und kaufen“, hieß es in einer Mitteilung der Veranstalter am Freitag. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag sollen die Einrichtungen geöffnet sein. Hunderte Künstler haben bereits ihre Teilnahme signalisiert. Welche Ateliers bei der Aktion mitmachen, können Besucher auf einer Online-Broschüre nachsehen.

Seit 1999 öffnen Brandenburger Künstler jährlich ihre Türen und geben Einblicke in ihre Arbeit. Die Besucher können den Kreativen bei der Arbeit zuschauen, sich mit ihnen austauschen oder selbst aktiv werden. Unter den Akteuren sind Maler, Grafiker, Fotografen, Bildhauer und Schmuckgestalter. Die ausgestellten Werke stehen direkt vor Ort zum Verkauf.