Viele Geschäfte sind an den Feiertagen geschlossen, soziale Interaktionen werden weniger. Aber es gibt Angebote, um Heiligabend nicht allein zu verbringen - und Stellen, an die man sich wenden kann.

Berlin - Gerade rund um die Feiertage fühlen sich viele Menschen einsam. In Berlin gibt es deshalb verschiedene Angebote, die Unterstützung bieten oder die Möglichkeit schaffen, Weihnachten in Gesellschaft zu verbringen. Beim Silbertelefon etwa können Menschen, die sich einsam fühlen oder „einfach mal reden möchten“, anrufen. Ab Heiligabend startet das Feiertagstelefon des Vereins Silbernetz, der seinen Sitz in Berlin hat.

Menschen ab 60 Jahren können hier anonym, vertraulich und kostenfrei ein offenes Ohr finden, so der Verein. Das Telefon ist von Heiligabend, 24. Dezember, 8.00 Uhr bis Neujahr, 22.00 Uhr, rund um die Uhr unter der Nummer 0800 4 70 80 90 erreichbar. Dafür stehen 15 Festangestellte sowie rund 65 Ehrenamtliche bereit. Je nach Tageszeit sind zwischen zwei und zwölf Telefonistinnen und Telefonisten erreichbar. Die Organisatoren erwarten rund um die Feiertage etwa ein Fünftel mehr Anrufe.

Silbernetz wird von den Bundesländern Berlin und Nordrhein-Westfalen sowie fünf Berliner Jobcentern gefördert und durch Unternehmen, Stiftungen und Spender unterstützt.

Gemeinsam Weihnachten feiern

Es gibt außerdem einige lokale Angebote in Berlin für alle, die Weihnachten in Gesellschaft verbringen wollen. So findet etwa im Stadtteilzentrum Biesdorf am 24. Dezember eine Feier mit Spielen, Musik, Essen und Trinken statt. Wer teilnehmen möchte, sollte sich vorher telefonisch anmelden.

Auch kirchliche Angebote laden zum gemeinsamen Feiern ein. Die Kirchengemeinde Waidmannslust in Reinickendorf richtet sich an alle, „die den Heiligabend nicht allein verleben möchten“, und bietet ein Beisammensein mit Essen, Musik und Zeit zum Erzählen. Für die Planung wird um telefonische Anmeldung gebeten. Traditionelles Weihnachtsessen mit Kartoffelsalat und Würstchen gibt es zudem im Gemeindezentrum an der Dorfkirche in Rudow. Damit die Würstchen reichen, wird auch hier um eine vorherige telefonische Anmeldung gebeten.