Bauern haben heute Morgen damit begonnen, Autobahnzufahrten aus Protest gegen ein Handelsabkommen zu blockieren. Laut Polizei kam es aber nur zu kleinen Verkehrsbehinderungen.

Mühlenbecker Land/Oberkämer - Die Bauernproteste auf dem Berliner Ring sind beendet. Ab 15 Uhr seien die Blockaden an mehreren Auffahrten der Autobahn 10 schrittweise aufgehoben worden, sagte Initiator Mario Ortlieb. Die Landwirte hatten damit gegen das Mercosur-Abkommen der Europäischen Union mit mehreren Staaten Lateinamerikas protestiert.

Nach Angaben der Polizei kam es durch die Bauernproteste zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Wie die Autobahnpolizei Bernau mitteilte, gab es an der Anschlussstelle Marzahn in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) eine Blockade von drei Autos, die um 16:42 Uhr aufgelöst wurde. Demnach konnten Autofahrer die Stelle aber gut umfahren und es kam zu keinem Stau.

An der Auffahrt Erkner stand auf einem Plakat an einem Traktor „Ohne uns kein Essen“. Zu einer Blockade kam es an der Auffahrt laut Autobahnpolizei Bernau nicht.

Beifall und „Stinkefinger“

Etwa 50 Fahrzeuge waren laut Ortlieb unterwegs. Seiner Wahrnehmung nach gab es für die Aktion viel Beifall, Hupen und Klatschen, aber auch zwei „Stinkefinger“. Weitere Aktionen seien derzeit nicht geplant. Das Europäische Parlament hatte jüngst beschlossen, das EU-Freihandelsabkommen mit Ländern des südamerikanischen Staatenbunds Mercosur dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) vorzulegen. Diese Entscheidung wollen die Bauern Ortlieb zufolge nun abwarten.

Zu dem Protest hatte er mit Thomas Essig in einem Youtube-Video am 16. Januar aufgerufen. Die Proteste waren bei der Polizei angemeldet und genehmigt worden.

Autobahn warnte vor erheblichen Beeinträchtigungen

Die Autobahn GmbH hatte vorab mitgeteilt, dass sie zwischen 6:00 Uhr und 17:00 Uhr von „erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen“ ausgeht. Es wurde eine Umfahrung empfohlen.

Zuletzt gab es am 8. Januar Proteste der Landwirte auf der A10. Im Jahr 2024 hatte es bereits eine Welle von Bauern-Protesten mit Blockaden an Autobahn-Auffahrten gegeben. Damals demonstrierten Landwirte gegen eine Abschaffung von Steuerentlastungen beim Agrardiesel.