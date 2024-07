Eine Fußverletzung stoppt Charles Manning in der abgelaufenen Saison. Dennoch macht sich der Amerikaner für viele Clubs interessant. Jetzt geht es aus Oldenburg nach Südeuropa.

Charles Manning verlässt die EWE Baskets und setzt seine Karriere in Italien fort.

Oldenburg - Die EWE Baskets Oldenburg gehen ohne Charles Manning in die neue Saison der Basketball-Bundesliga. Wie der Club mitteilte, verlässt der 25 Jahre alte Amerikaner die Niedersachsen ein Jahr vor dem Ablauf seines Vertrages und schließt sich dem Verein Napoli Basket in Italien an. Über die Ablösemodalitäten wurde nichts bekannt.

„Charles hat im ersten Teil der letzten Saison zeigen können, welches Potenzial er hat. Leider hat ihn eine Fußverletzung gestoppt, sodass ein weiterer Einsatz nicht mehr möglich war“, sagte Oldenburgs sportlicher Leiter Srdjan Klaric über den Guard: „Dennoch hat er das Interesse von Clubs in ganz Europa auf sich gezogen. Ab einem gewissen Punkt mussten wir uns angesichts entsprechender Angebote dazu entscheiden, einem Transfer schließlich zuzustimmen.“