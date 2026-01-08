Als „völlig kopflos“ und „aufgescheuchtes Verhalten“ bezeichnen Linke und AfD einen möglichen Rücktritt von Ministerpräsident Reiner Haseloff. Gibt der sein Amt wirklich vorzeitig ab?

Magdeburg - Die Oppositionsparteien in Sachsen-Anhalt haben den möglichen Rückzug von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) kritisiert. Der AfD-Landesvorsitzende Martin Reichardt sprach von einem „wirren und aufgescheuchten Verhalten“ der CDU-Spitze. Es sei noch gar nicht lange her, dass Haseloff den Wählern versprochen habe, die vollständige Legislaturperiode über Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt zu bleiben, sagte Reichardt. Die Linke in Sachsen-Anhalt nannte die Aktion „völlig kopflos und eine absolute Gratwanderung“.