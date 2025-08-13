Der Drittligist hat einen neuen Angreifer verpflichtet. Er kommt aus Sachsen an die Bremer Brücke.

Osnabrück - Robin Meißner wechselt von Dynamo Dresden zum Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück. Der 25 Jahre alte Mittelstürmer wechselt auf Leihbasis nach Osnabrück, wie der VfL mitteilte.

Der gebürtige Hamburger war 2023 nach Dresden gekommen und erzielte in 69 Partien 15 Tore und 13 Vorlagen für Dynamo. Zuvor hatte Meißner unter anderem für den FC St. Pauli, den Hamburger SV, Hansa Rostock und Viktoria Köln gespielt.