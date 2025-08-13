Ihre Schwester Serena spielt kein Tennis mehr, aber Venus Williams tritt gelegentlich noch an. Beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in ihrer Heimat USA darf die 45-Jährige auch starten.

New York - Tennisstar Venus Williams darf in diesem Jahr bei den US Open antreten. Die 45-jährige Amerikanerin erhielt eine Wildcard für das Hauptfeld des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres vom 24. August bis 7. September in New York. Die Schwester der bereits vom Leistungssport zurückgetretenen Serena Williams hatte die US Open 2000 und 2001 gewonnen.

Nach Angaben des Internationalen Tennisverbandes (ITF) wird Venus Williams die älteste Einzelteilnehmerin seit Renee Richards, die 1981 mit 47 Jahren bei den US Open antrat. Williams hatte zuvor bereits eine Wildcard für das Mixed-Doppel erhalten.

Venus Williams zählt zu den besten Tennis-Profis der Geschichte. In ihrer mehr als 30 Jahre langen Karriere hat sie 7 Grand-Slam-Titel im Einzel gewonnen, dazu kommen 14 im Doppel mit ihrer jüngeren Schwester Serena Williams und zwei im Mixed. Dazu ist sie viermalige Olympiasiegerin.

Eine Wildcard hatte Williams auch schon für das aktuell laufende Masters-Turnier in Cincinnati erhalten. Dort schied sie aber in der ersten Runde aus.

Schwere gesundheitliche Probleme

Zuletzt hatte sie in einem emotionalen Post gesundheitliche Probleme vor ihrer Gebärmutter-Operation offenbart. „Mir wurde gesagt, ich sei inoperabel. Mir wurde gesagt, ich könnte auf dem Operationstisch verbluten. Mir wurde gesagt, ich solle eine Leihmutter suchen und die Hoffnung auf eigene Kinder aufgeben“, schrieb die Amerikanerin bei Instagram.

Ein Jahr sei ihre Operation her, bei der ihr unter anderem ein Myom entfernt worden sei. „Ich wurde falsch diagnostiziert. Ich wurde jahrelang nicht behandelt.“ Es sei wichtig, sich für die eigene Gesundheit einzusetzen.

„Ich litt viele Jahre lang unter schwerer Anämie, lähmenden Schmerzen, starken Blutungen und ungewöhnlich häufigen Menstruationszyklen. Das beeinträchtigte mein Tennis und meine Karriere“, sagte sie.