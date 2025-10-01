Der VfL Osnabrück bleibt auch im siebten Spiel in Serie in der 3. Liga ungeschlagen. In der Tabelle kann der Club weiter klettern.

Osnabrück - Der VfL Osnabrück ist in der 3. Fußball-Liga näher an die Aufstiegsplätze herangerückt. Die Niedersachsen gewannen gegen den SSV Jahn Regensburg verdient 2:0 (1:0) und kletterten in der Tabelle auf Rang vier. Die bisher einzige Drittliga-Niederlage in dieser Saison kassierte der VfL am 9. August beim TSV 1860 München (1:3).

Fridolin Wagner köpfte das Team von Trainer Timo Schultz an der Bremer Brücke in der 27. Minute mit 1:0 in Führung. Danach verpasste der VfL mehrfach eine frühe Entscheidung. Für den ersehnten zweiten Treffer sorgte Patrick Kammerbauer (64.).