Osnabrück - Der VfL Osnabrück hat das erste Spiel in der 3. Fußball-Liga nach der Trennung von Trainer Uwe Koschinat verloren. Unter der Regie der Interimstrainer Tim Danneberg und Maniyel Nergiz kassierte der Zweitliga-Absteiger eine 2:5 (1:2)-Niederlage gegen Aufsteiger Energie Cottbus, der von Ex-VfL-Trainer und -spieler Claus-Dieter Wollitz trainiert wird. Damit rutschen die Osnabrücker in der Tabelle vom 16. auf den 19. Rang ab.

Ba-Muaka Simakala hatte an der Bremer Brücke nach dem Führungstreffer durch den Cottbuser Timmy Thiele (17.) in der 23. den Ausgleich erzielt, bevor die Gäste durch Lucas Copado (30.) zum 1:2 trafen. Erik Engelhardt (67.) traf zum 2:2, aber die Treffer von Maximilian Pronichev (71.), erneut Thiele (81.) und Phil Habauer (90.) verhinderten den Punktgewinn.

„Nicht mehr die Emotionen“ für Wollitz

Cottbus' Aufstiegstrainer Wollitz hatte insgesamt zwölf Jahre als Spieler und Trainer beim VfL verbracht. Durch einen Krach mit der Club-Spitze wurde der heute 59-Jährige nach einem zweiten Engagement als Trainer bei den Osnabrückern 2013 entlassen. „Ich habe da nicht mehr die Emotionen, die ich früher hatte“, erklärte Wollitz in einem Interview beim Internet-Sender MagentaSport kurz von Anpfiff. Das Gefühl sei mittlerweile „wie in jedem anderen Stadion auch“.

Der Trainer stand zuletzt bei den Gastgebern wieder im Fokus. Infolge des 2:3 der Niedersachsen am Samstag in Mannheim hatte der Club auf den Negativtrend reagiert und sich von Uwe Koschinat getrennt. Nach dem Abstieg aus der 2. Liga hatte der VfL zunächst an ihm festgehalten. In sechs Ligaspielen kassierten die Osnabrücker drei Niederlagen und holten nur einen Sieg.