Am 22. August kamen die Panda-Zwillinge im Berliner Zoo zur Welt. Seitdem werden Fans regelmäßig mit süßen Fotos versorgt. Bald können die Tiere auch live beobachtet werden.

Berlin - Die Panda-Zwillinge im Berliner Zoo sind in knapp drei Wochen endlich auch für Besucher zu sehen. „Der Nachwuchs wird ab dem 16. Oktober täglich für etwa eine Stunde zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr im Panda Garden zu sehen sein“, teilte der Zoo mit. Der Alltag der wenigen Wochen alten Jungtiere werde sich dadurch nicht ändern. „Während sich ein Jungtier bei Mutter Meng Meng hinter den Kulissen befindet, kuschelt sich das andere in das Panda-Bett.“ Das Bett soll in der Innenanlage von Meng Meng aufgestellt werden.

„Die dicken Scheiben der Innenanlage dämmen die Geräusche von außen sehr effektiv und auch für eine gleichbleibende Temperatur wird gesorgt“ erklärte Biologe und Panda-Kurator Florian Sicks. In Ausnahmefällen könne es vorkommen, dass keine der Schwestern zu sehen sei. Das Fotografieren mit Blitzlicht, das Klopfen an die Scheiben und lautes Rufen seien nicht gestattet. Zusätzliche Mitarbeiter sollen vor Ort dafür sorgen, dass es ruhig zugeht.

„Ich freue mich sehr, dass die beiden sich so prächtig entwickeln und wir unser Glück bald mit unseren Gästen teilen können“, teilte Zoodirektor Andreas Knieriem mit. „Wir wissen aufgrund zahlreicher Anfragen, dass viele Panda-Fans schon sehnsüchtig auf diesen Moment gewartet haben.“