Schneefall, Glätte und Wind zwingen die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten zu einer Vorsichtsmaßnahme. Parkanlagen und Schlösser bleiben am Freitag geschlossen.

Potsdam - Die Parkanlagen und Schlösser der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg bleiben am Freitag (9. Januar) vorsorglich geschlossen. Grund sei Sturmtief „Elli“ und die damit einhergehende Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes, wie die Stiftung am Abend mitteilte. Die vorhergesagte Schneelast erhöht demnach die Gefahr von Astbruch. Auch Einschränkungen auf den Wegen und Straßen seien wahrscheinlich.

Aus Südwesten wird laut Wetterdienst anhaltender, teils kräftiger Schneefall mit 7 bis 15 Zentimetern Neuschnee erwartet. Verbreitet drohen Glätte und starke Schneeverwehungen. Auch in den kommenden Tagen könne es je nach Wetterlage zu weiteren Schließungen oder Absperrungen kommen. Die Stiftung bat Besucherinnen und Besucher um Verständnis.