In Sachsen-Anhalt fehlen Lehrkräfte. Für Studierende gibt es nun neue Chancen auf Jobs an Schulen. Dabei winkt unter Umständen eine Zulage.

535 Lehrkräfte sollen in Sachsen-Anhalt neu eingestellt werden, darunter auch Seiteneinsteiger.(Symbolbild)

Magdeburg (dpa/sa) - Um den Personalmangel an Schulen in Sachsen-Anhalt zu begegnen, sucht das Bildungsministerium weiterhin nach Lehrkräften. Studentinnen und Studenten können sich bis 31. August auf 535 Stellen als sogenannte Weltenretter bewerben, teilte das Bildungsministerium in Magdeburg mit. Darunter seien 98 sogenannte G-Stellen. Das G steht laut Ministerium für „Geld“.

Für diese Stellen wird den Angaben zufolge eine Zulage gezahlt, weil sie als schwer besetzbar gelten. Nach Angaben des Ministeriums gelten Stellen nach der zweiten erfolglosen Ausschreibung als schwer besetzbar. Ausgeschrieben werden Stellen an unterschiedlichen Schulformen. Die meisten Stellen werden an Sekundarschulen (245) gesucht – aber auch der Bedarf an Gymnasien (92), Gemeinschaftsschulen (64) und Grundschulen (62) sei hoch.

„Lehrkraft, auch im Seiteneinstieg, ist ein sicherer, gut bezahlter und vor allem erfüllender Beruf“, sagte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU). Trotz herausfordernder Zeit sollen die Schulen optimal aufgestellt sein, um den Schülerinnen und Schülern die bestmögliche Bildung zu bieten.