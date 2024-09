Berlin - Der Berliner Musiker Peter Fox („Haus am See“) und weitere Musiker aus Neukölln haben das Columbiabad in ein Konzert-Areal verwandelt. Die „Pool Party“ am Abend war erst am Vormittag angekündigt worden. Fans benötigten für den Eintritt lediglich ein gültiges Sommerbadticket und einen gültigen Personalausweis, wie es für Freibadgäste ab 14 Jahren in Berlin die Regel ist. Ob auf den Rasenflächen oder im Wasser: Hunderte überwiegend junge Leute tanzten und feierten. Bis zu 3.000 Fans durften für das Event ins Bad.

„Wir wollten etwas an einem Ort machen, der zuletzt sehr viel negative Presse hatte. Lasst uns hier heute Spaß haben!“, wurde Peter Fox auf der Instagramseite des Columbiabades zitiert. Das Freibad in Neukölln war im Sommer vergangenen Jahres wegen gewaltbereiter Jugendlicher mehrfach geräumt worden. Unter anderem griffen zwei Männer einen Wachmann an und schlugen ihn. Danach waren die Sicherheitsmaßnahmen erhöht worden.

Zur „Pool Party“ waren unter anderem auch die Rapperin Juju und der Rapper Gringo eingeladen worden. Das Konzert war Teil der Umsonst-Kiez-Konzerte.

Die meisten Sommerbäder schließen Mitte September

Nach Angaben der Bäder-Betriebe sind die Tage der laufenden Sommersaison in den Freibädern gezählt. Die meisten Sommerbäder sind bis zum 8. oder 15. September geöffnet. Auch im Strandbad Wannsee dauert die Badesaison bis zum 15. September. Kurzfristige Änderungen seien – vor allem in Abhängigkeit vom Wetter – allerdings noch möglich.

Das Sommerbad Olympiastadion bleibt bis Ende September und das Sommerbad Kreuzberg bis Ende Oktober geöffnet.