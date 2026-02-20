Wenn Menschen pflegebedürftig werden, stellen sich für sie und ihre Angehörigen viele Fragen. Pflegestützpunkte können hier mit Beratung helfen. Es gibt sie in Thüringen bisher nicht flächendeckend.

Erfurt - Das Netz an kommunalen Pflegestützpunkten für die Beratung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen in Thüringen soll dichter geknüpft werden. Die Kommunen sollen dabei durch zweckgebundene feste Zuschüsse vom Land finanziell unterstützt werden, wie das Sozialministerium mitteilte. Derzeit gibt es in neun Landkreisen und kreisfreien Städten Stützpunkte, in denen Fachleute zu Fragen rund um die Pflegeversicherung und Hilfsmöglichkeiten für auf Pflege angewiesene Menschen beraten. Ziel ist es laut Ministerium, solche Anlaufstellen in jedem Landkreis aufzubauen.

Land will Kurzzeitpflegeplätze fördern

Der Ausbau von Pflegestützpunkten ist Teil des kürzlich von der Landesregierung vorgestellten „Thüringenplans“ für den ländlichen Raum. In diesem Zusammenhang sollen auch die Möglichkeiten der Kurzzeitpflege erweitert werden – mit Hilfe finanzieller Förderung von Kurzzeitpflegeplätzen durch das Land. Diese werden dann benötigt, wenn Pflegebedürftige zeitweilig nicht von Familienangehörigen betreut werden können, etwa dann, wenn Familienangehörige selbst erkranken und auf Hilfe angewiesen sind. Pflegende Angehörige beklagen seit Jahren, dass es in Thüringen an Kapazitäten in der Kurzzeitpflege fehlt.

Es gehe um eine zukunftsfähige Gestaltung der Pflege, erklärte Sozialministerin Katharina Schenk (SPD). Dies sei „eine der größten sozialen Aufgaben unserer Zeit“.

Geplant sei auch der weitere Ausbau des Landesprogramms gegen Vereinsamung von Senioren. Über das 2021 von der rot-rot-grünen Vorgängerregierung eingeführte Programm finanziert das Land speziell geschulte Fachkräfte, die vor Ort praktische Unterstützung für Senioren im Alltag organisieren und ihnen zum Zuhören zur Verfügung stehen. Ziel ist es, den Menschen so lange wie möglich ein selbstständiges Leben in ihrer eigenen Wohnung zu ermöglichen. Mehr als die Hälfte der Landkreise und kreisfreien Städte beteiligen sich an dem Programm.

Mehr als 193.000 Pflegebedürftige im Freistaat

In Thüringen sind nach aktuell verfügbaren Statistiken mehr als 193.000 Menschen pflegebedürftig (Stand Ende 2023), die meisten werden zu Hause von Angehörigen oder ambulanten Pflegediensten betreut. Oft helfen auch Nachbarn, Freunde oder Bekannte. Ende 2025 waren im Freistaat rund 3.000 dieser Nachbarschaftshelfer registriert. Geregelt wird das über eine Landesverordnung, die novelliert werden soll.