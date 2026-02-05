Das Pokalfinale der Männer bleibt in der Hauptstadt. Chaotische Zustände wie beim letzten Endspiel sollen sich für die Fußballfans nicht wiederholen.

Berlin - Das DFB-Pokalfinale der Männer wird bis 2030 im Berliner Olympiastadion ausgetragen und soll eine verbesserte Situation für Fans beim Einlass bieten. Der Deutsche Fußball-Bund und die Stadt verkündeten die Einigung im Roten Rathaus in der Hauptstadt und kündigten dabei auch ein Maßnahmenpaket an.

„Im Zuge der Verlängerung wird auch die Infrastruktur des Olympiastadions weiter verbessert. Ein zentraler Bestandteil ist der Ausbau des Einlasses Süd, um den Zugang für Fans zu erleichtern und Wartezeiten zu reduzieren“, hieß es.

Chaos soll sich nicht wiederholen

Nach dem Endspiel 2025 waren von vielen Anhängern von Arminia Bielefeld teilweise chaotische Zustände vor dem Südtor und dem Marathontor des Olympiastadions moniert worden. Auch deswegen sollen die Verhandlungen sich länger als erwartet gezogen haben.

Der DFB kündigte nun ein Maßnahmenpaket an, das unter anderem eine verbesserte Besuchersteuerung, infrastrukturelle Anpassungen sowie den gezielten Ausbau digitaler und personeller Ressourcen am Einlass vorsieht. Der Verband werde zudem mit einem externen Partner zusammenarbeiten, der die ergriffenen Maßnahmen auswerten wird. Viele davon seien bereits angestoßen und bei Folgeveranstaltungen erfolgreich getestet worden.

Das Endspiel ist einer der sportlichen Höhepunkte der Hauptstadt und findet seit 1985 jedes Jahr im Olympiastadion statt.