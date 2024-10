Berlin - Die Fußballerinnen von Zweitligist 1. FC Union Berlin tragen am 22. November ihr Achtelfinalspiel im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt aus. Das gab der DFB bekannt. Anpfiff für das Heimspiel im Stadion An der Alten Försterei an einem Freitagabend ist um 18.30 Uhr. Die Eisernen Ladies hatten in der zweiten Runde überraschend Bundesligist RB Leipzig mit 1:0 aus dem Wettbewerb geworfen.

Die Mannschaft von Union-Trainerin Ailien Poese schwimmt seit Saisonbeginn auf einer Erfolgswelle. Die Aufsteigerinnen haben nach fünf Spieltagen drei Siege und zwei Remis erkämpft. Nach dem 3:0-Erfolg über den FC Bayern München II am vergangenen Sonntag hat das Team vor 6.181 Zuschauern die Tabellenspitze übernommen und für einen Besucherrekord in der zweiten Liga gesorgt. Durch die Aufstockung der Bundesliga auf 14 Mannschaften steigen in dieser Spielzeit drei Mannschaften in die höchste nationale Klasse auf.