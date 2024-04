In Sachsen-Anhalt ist es abseits größerer Städte oft schwer, einen Haus- oder Facharzt zu finden. Was könnte dabei helfen, um die medizinische Versorgung zu verbessern?

Magdeburg - Vertreter von Ärzten, Kommunen und Krankenkassen sind skeptisch, dass ein Ärztebus die medizinische Versorgung in Sachsen-Anhalt verbessern kann. Ein solches Medimobil könne vielleicht in Ausnahmefällen helfen, ältere Menschen im ländlichen Raum zu erreichen, sagte der stellvertretende Geschäftsführer des Landkreistags Sachsen-Anhalt, Michael Struckmeier, am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags in Magdeburg. Gelöst werde das Problem des Ärztemangels damit aber nicht. Die Menschen bräuchten weiterhin Anlaufpunkte wie Arztpraxen, so Struckmeier.

Im Gesundheitsausschuss wurden am Mittwoch mehrere Projekte vorgestellt, wie die medizinische Versorgung verbessert werden kann. Viele Ärzte gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Die Linke drängt auf ein Modellprojekt für den ländlichen Raum wie in Hessen. Mit einem sogenannten Medimobil sollen Orte mit einer drohenden haus- und fachärztlichen Unterversorgung in regelmäßigem Rhythmus angefahren werden. Das Mobil soll wie eine Hausarztpraxis ausgestattet sein. Dazu sollen neben Laborschnelltestmöglichkeiten auch ein Ultraschallgerät und Lungenfunktionsmessgerät gehören.

Auch Sicht der Linken könnte die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt ein solches Mobil betreiben und dafür Hausärzte anstellen. Hauptgeschäftsführer Martin Wenger zeigte sich jedoch skeptisch. „Das ist kein Projekt, das irgendwie selbsttragend sein wird“, sagte er. In Hessen gebe das Land einen Zuschuss. Er warnte zudem davor, dass medizinische Geräte beim Transport beschädigt werden könnten. Sinnvoller sei es deshalb, den Nahverkehr so auszubauen, dass Patientinnen und Patienten auch weiterhin in die Praxen kommen könnten. Auch der Verband der Ersatzkassen positionierte sich ähnlich. Das Medimobil sei grundsätzlich eine gute Idee, sagte der Leiter der Landesvertretung, Klaus Holst. Es brauche aber Menschen, die so etwas umsetzten.

Wenger warf der Politik außerdem vor, nicht auf den drohenden Ärztemangel reagiert zu haben. Man habe bereits vor mehr als 20 Jahren darauf hingewiesen, dass man zu wenig Mediziner haben werde. „Es ist danach nichts passiert“, sagte Wenger. Kritik übte auch der Gastroenterologe Michael Schwerdtfeger aus Köthen. „Die fachärztliche Versorgung in der Fläche stirbt gerade“, sagte er. Die Telemedizin werde die Probleme nicht lösen, warnte Schwerdtfeger. Kein Facharzt habe Interesse an der Durchführung von Videosprechstunden, da schon jetzt viele Patienten vor Ort zu versorgen seien.

Ein weiteres Modell stellten Vertreter der Stadt Schmölln aus Thüringen vor. Dort wurde im Ortsteil Nöbdenitz das bestehende Bahnhofsgebäude zu einem „Gesundheitsbahnhof“ umgestaltet. Inzwischen praktizieren dort drei Zahnärzte, zudem gibt es in dem 800-Einwohner-Ort drei Hausärzte. Die Kommunen müssten auch mal mutig sein und attraktive Standortbedingungen schaffen, sagte Bürgermeister Sven Schrade. Die Stadt profitiere von den Mieteinnahmen.