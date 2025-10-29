Bei Durchsuchungen stellen Polizisten nicht nur Drogen sicher. Beschuldigt werden zwei Männer. Einer muss mit auf die Polizeiwache.

Halle - Die Polizei hat in Halle zwei Wohnungen und einen Kleingarten durchsucht und Drogen gefunden. Es seien etwa 1,7 Kilogramm Cannabis und 120 Gramm Crystal Meth beschlagnahmt worden, teilten die Beamten mit. Außerdem seien Utensilien zum Verkauf der Drogen, Bargeld sowie eine Machete sichergestellt worden.

Die Durchsuchung sei am Dienstag erfolgt, nachdem das Amtsgericht Halle einen Beschluss erlassen hatte, hieß es. Zwei Männer im Alter von 54 und 63 Jahren werden demnach beschuldigt, unerlaubt mit Betäubungsmitteln zu handeln. Der 63-Jährige sei vorläufig festgenommen worden.