Weite Teile Thüringens sind von Schnee bedeckt – doch zu besonderes großen Ereignissen hat das laut Polizei auf den Straßen bisher nicht geführt.

Größere Unfälle auf Thüringens Straßen sind der Polizei mit Blick auf das Winterwetter bislang nicht bekannt. (Symbolbild)

Erfurt/Hermsdorf - Das große Winter-Chaos bleibt bisher aus: Schnee und Glätte haben in Thüringen bis zum Mittag nach Kenntnissen der Polizei zu keinen besonders schweren Unfällen geführt. Die Straßen sind weitgehend frei, hieß es etwa auf Anfrage bei der Autobahnpolizei. Wohl habe es kleinere Unfälle mit kurzzeitigen Sperrungen gegeben. Dabei seine nach bisheriger Informationslage aber keine Menschen verletzt worden.

Das Wetter habe bisher keine große Rolle gespielt, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei. Er schätzt, die Thüringer seien Winterwetter gewohnt.