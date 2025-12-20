Nach einem schwachen Start fängt sich Alba schnell und führt lange. Doch in der Schlussphase versagen den Berlinern die Nerven.

Berlin - Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga seine zweite Niederlage in Serie kassiert. Eine Woche nach der Pleite in Hamburg unterlagen die Berliner trotz langer Führung daheim 66:67 (46:37) gegen Vizemeister ratiopharm Ulm. Damit rutscht das Team von Trainer Pedro Calles auf Rang sechs ab. Norris Agbakoko mit 15 Punkten sowie Jack Kayil und Justin Bean mit je 14 Punkten waren die besten Berliner Werfer.

Wie schon so oft in dieser Saison erwischte Alba keinen guten Start. Offensiv gelang vor 9.173 Zuschauern erst einmal nichts, nach dreieinhalb Minuten hieß es bereits 1:12. Doch anschließend wachten die Gastgeber auf und legten vor allem in der Defensive zu. Mit einem 12:3-Lauf kämpften sie sich wieder zurück und gingen kurz vor Ende des ersten Viertels sogar erstmalig in Führung (20:19).

Alba gibt in der Schlussphase das Spiel noch aus der Hand

Den Ulmern gelang offensiv nun nur noch wenig – vor allem ihre Distanzwürfe fielen jetzt kaum noch in den Korb. Alba attackierte die Gäste schon sehr früh und kam so mehrmals zu Ballgewinnen in der Ulmer Hälfte. Die Gäste versuchten es mit viel Härte, kassierten dafür aber auch viele Foulpfiffe und bekam so schon früh Foulprobleme. Zweieinhalb Minuten vor der Pause wurde der Berliner Vorsprung erstmalig zweistellig (43:33).

Doch nach dem Seitenwechsel steigerte sich auch Ulm in der Defensive und Alba kam kaum noch zu guten Abschlüssen. Kurz vor Ende des dritten Viertels gerieten die Gastgeber plötzlich nach langer Zeit wieder 52:53 in Rückstand. Nun blieb es bis zum Ende eng. Die Entscheidung fiel erst in der letzten Sekunde, als Kayil mit dem letzten Wurf knapp scheiterte.