Ein Mann stirbt in Leipzig an seinen schweren Verletzungen. Ein 29-Jähriger steht unter Tatverdacht. Zu den Hintergründen äußert sich die Polizei derzeit nicht.

Polizei ermittelt nach Todesfall in Leipzig

Die Polizei ist in der Georg-Schumann-Straße im Einsatz. (Symbolbild)

Leipzig - Nach dem gewaltsamen Tod eines 32-Jährigen in Leipzig hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Es bestehe der Anfangsverdacht eines Tötungsdelikts, teilte die Polizei mit. Tatverdächtig sei ein 29-Jähriger aus dem Kosovo. Die Einsatzkräfte waren am Mittwochabend wegen eines medizinischen Notfalls zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Dort sei der 32 Jahre alte Deutsche mit schweren Verletzungen gefunden worden. Er war wenig später in einem Krankenhaus gestorben. Weitere Details nannte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.