Während der Fahrt springt ein Schwein aus einem Viehtransporter auf die Fahrbahn. Doch die Freiheit währte nur kurz.

Nordhausen - Vor den Augen eines Autofahrers ist ein Schwein aus einem fahrenden Viehtransport gesprungen. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, war das Tier über eine hochgeklappte Rampe gesprungen und befand sich dann auf dem rechten Fahrstreifen der A38. Kurzfristig wurde die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Nordhausen und Nordhausen-West gesperrt, um das Tier zu retten. Die Autobahnpolizei konnte das Schwein einfangen und an den Besitzer zurückgeben.