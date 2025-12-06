Einsatzkräfte haben chemische Substanzen in der Wohnung eines 55-Jährigen gefunden. Nun wird untersucht, ob es sich möglicherweise um Sprengstoff handelte.

Berlin - Die Polizei hat in der Wohnung eines 55 Jahre alten Mannes in Berlin-Spandau chemische Substanzen sichergestellt. Nun wird untersucht, um was für Stoffe es sich genau handelt, wie die Polizei mitteilte. Die Auswertungen und Untersuchungen werden demnach vom Fachkommissariat für Sprengstoffdelikte beim Landeskriminalamt geführt.

Der Mann wurde festgenommen und in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht. Dort sei er stationär aufgenommen worden, hieß es. Alarmiert hatte die Einsatzkräfte die 39-jährige Ehefrau des Verdächtigen.