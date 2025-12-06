weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  3. Kriminalität: Dieb stiehlt Schokolade und Spielzeug aus Nikolaus-Stiefeln

Statt mit Schokolade und anderen Geschenken gefüllt, warten am Nikolausmorgen nur leere Stiefel auf zwei Jungs in Westerstede. Ein Unbekannter Dieb schlug in der Nacht zu.

Von dpa 06.12.2025, 15:41
Ein Dieb vergreift sich an den Nikolausgeschenken zweier Jungs im Landkreis Ammerland. (Symbolbild)
Ein Dieb vergreift sich an den Nikolausgeschenken zweier Jungs im Landkreis Ammerland. (Symbolbild) Hendrik Schmidt/dpa

Westerstede - Ein Unbekannter hat die Nikolausgeschenke von zwei Jungs aus Westerstede (Landkreis Ammerland) gestohlen. Voller Vorfreude hatten die sieben und zehn Jahre alte Brüder am Freitagabend ihre Stiefel vor den Nebeneingang ihres Wohnhauses gestellt, wie die Polizei mitteilte. Am Nikolausmorgen stellten die Jungs zusammen mit ihrem Vater dann fest, dass jemand die Schokolade sowie zwei kleine Spielzeuge aus den Stiefeln gestohlen hatte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.