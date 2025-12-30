In Falkensee hat die Polizei mehr als eine Tonne Feuerwerk entdeckt – darunter selbstgebastelte Böller. Gegen zwei Männer wird nun ermittelt.

Kurz vor Silvester war die Polizei wegen eines Böllerlagers in Falkensee im Einsatz. (Symbolbild)

Falkensee - Bei einer Razzia im Havelland hat die Brandenburger Polizei einen Tag vor Silvester mehr als eine Tonne Pyrotechnik sichergestellt. Es handele sich um legale und um erlaubnispflichtige Feuerwerkskörper sowie selbstgebastelte Böller, teilte die Polizeidirektion West mit. Bei letzteren könnte es sich womöglich um gefährliche sogenannte Kugelbomben handeln.

Durchsucht wurden laut Polizei Wohnhäuser, Nebengelasse und Fahrzeuge von zwei Männern in Falkensee. Neben Beamten der Direktion West waren auch Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei, Fachleute vom Sprengmittelbergungsdienst und Sprengstoffsuchhunde beteiligt. Gegen beide Männer wird wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.