Sprengstoff im zweistelligen Kilobereich, Waffen und Chemikalien: Was Spezialkräfte auf einem Bauernhof fanden - und warum der Verdächtige trotzdem auf freiem Fuß ist.

Weißenborn/Halle - Bei der Durchsuchung eines Bauernhofes in Weißenborn (Burgenlandkreis) im Süden Sachsen-Anhalts hat die Polizei unter anderem sprengfähiges Material und Waffen sichergestellt. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Halle der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ in Halle berichtet.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen 25-jährigen Tatverdächtigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz. Am Mittwochnachmittag hatte die Polizei das Gebäude durchsucht. Vorausgegangen war ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Halle aufgrund von Hinweisen, dass der Tatverdächtige sich entsprechende Substanzen im Internet besorgt habe, so der Sprecher.

Demnach haben die Einsatzkräfte vor Ort „sprengfähiges Material im zweistelligen Kilobereich“ sichergestellt. Ein Abtransport sei aus Sicherheitsgründen nicht möglich gewesen. „Man hat sich entschieden, eine kontrollierte Sprengung vorzunehmen“, sagte der Sprecher. Spezialkräfte der Bundespolizei, Feuerwehr und das Ordnungsamt hätten demnach einen Sperrkreis eingerichtet und Anwohner evakuiert.

Auch Munition und Waffen - darunter beispielsweise Armbrüste - hätten die Beamten vor Ort gefunden. Zudem wurden Laborequipment, Chemikalien und elektronische Datenspeicher sichergestellt. Unklar sei bislang, was der beschuldigte Tatverdächtige damit vorgehabt hat. Der Mann ist laut Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß: Ausreichende Hinweise auf eine Flucht- oder Verdunklungsgefahr gebe es bislang nicht. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob der Tatverdächtige der Reichsbürgerszene angehört.