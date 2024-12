Berlin - Mehrere Hundert Verkaufsportionen Kokain und Marihuana hat die Berliner Polizei in der Wohnung eines mutmaßlichen Dealers in Kreuzberg gefunden. Drogenfahnder der Polizei beobachteten den 20-jährigen Mann, wie er am Montagnachmittag auf der Straße Am Tempelhofer Berg einem anderen Mann etwas übergab, wie die Beamten mitteilten.

Später wiederholte sich der Vorgang und die Polizisten wollten den 20-Jährigen festnehmen. Der Mann wehrte sich den Angaben zufolge heftig und verletzte zwei Beamte. In der nahegelegenen Wohnung des Mannes fand die Polizei über dreihundert Portionen Kokain, einhundert Päckchen Cannabis und rund 7.000 Euro Bargeld.