Immer wieder werden Bilder, Schriftzüge oder Zeichen mit der Farbdose auf Häuserwände oder andere Flächen gesprüht. In Oschersleben hat die Polizei jetzt einem Sprayer das Handwerk gelegt.

Oschersleben - Die Polizei in Oschersleben im Landkreis Börde hat einen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt. Dem Mann werden ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Sachbeschädigungen innerhalb der Stadt zugeordnet, wie die Polizei in Haldensleben mitteilte. Bei dem Sprayer wurden den Angaben zufolge am späten Samstagabend mehrere Beweise für seine Taten und eine kleine Menge Drogen sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet, wie es hieß.