Handys am Steuer oder auf dem Fahrrad: Ablenkungen im Straßenverkehr können zu fatalen Unfällen führen. Die Polizei kontrolliert wieder eine Woche lang im ganzen Land.

Auch in diesem Jahr kontrolliert die Polizei wieder eine Woche lang verstärkt den Verkehr. (Archivbild)

Magdeburg - Die Polizei legt in der kommenden Woche bei landesweiten Kontrollen den Fokus auf Ablenkungen im Straßenverkehr. Fehlende Aufmerksamkeit könne fatale Folgen haben, teilte das Innenministerium mit. „Viele sind sich nicht bewusst, dass schon eine vermeintlich harmlose Handlung, wie das Wechseln eines Liedes auf dem Smartphone, schwerwiegende Unfälle verursachen kann“, sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). Mit den Kontrollen solle diese Gefahr stärker ins Bewusstsein gerückt werden. Die landesweiten Kontrollen in der Woche ab dem 7. Oktober richten sich demnach an Autofahrer, Lkw-Fahrer und Radfahrer. Besonders die Nutzung von Handys und anderen elektronischen Geräten stehe im Fokus.

Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Innenministeriums bei einer ähnlichen Aktion an 330 Kontrollstellen in Sachsen-Anhalt fast 6900 Fahrzeuge kontrolliert. In 130 Fällen hätten Fahrer dabei verbotswidrig elektronische Geräte wie Handys, Tablets oder Laptops genutzt.