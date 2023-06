Leipzig - Bei einer Schwerpunktkontrolle hat die Polizei in der Leipziger Innenstadt die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern geprüft. Dabei sei unter anderem auch auf Alkohol und Drogen getestet worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach waren rund 80 Polizistinnen und Polizisten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Hamburg an der Aktion beteiligt.

Dazu war am Donnerstag für mehrere Stunden eine stationäre Kontrollstelle in der Hans-Driesch-Straße aufgebaut. Auch mobile Teams seien in der Innenstadt unterwegs gewesen. Laut Polizei kontrollierten die Teams sieben Stunden lang mehr als 150 Fahrzeuge und rund 200 Verkehrsteilnehmer.

Bei den Kontrollen seien sieben Straftaten und 24 Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden - darunter das Fahren ohne Fahrerlaubnis, das Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln und eine Urkundenfälschung. Außerdem erfassten die Beamten einen unerlaubten Aufenthalt. Acht Blutentnahmen habe es im Zusammenhang der Kontrollen gegeben. Solche Schwerpunktkontrollen im Verkehr werde es auch in Zukunft an unterschiedlichen Orten in der Stadt geben, so die Polizei.