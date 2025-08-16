Merseburg - In Merseburg (Saalekreis) hat ein Mann an einem Abend für mehrere Polizeieinsätze gesorgt, er ist in der Folge vorläufig in Gewahrsam genommen worden. Der 47-Jährige hatte sich in einem Mehrfamilienhaus zunächst wegen angeblicher Schulden aggressiv gegenüber einer Bewohnerin verhalten und für Lärm gesorgt, wie die Polizei mitteilte. Er habe die Frau verbal bedroht, ihre Wohnungstür beschädigt und sei auch handgreiflich geworden. Der Mann wurde von den Beamten demnach beruhigt.

Später sorgte der Mann den Angaben zufolge vor dem Haus erneut für Lärm. Die Beamten wurden danach ein drittes Mal alarmiert, weil er Flaschen herumwarf und versuchte, den Balkon der Mieterin zu treffen. „Der alkoholisierte 47-Jährige kam in Verhinderungsgewahrsam“, hieß es. Es wurden Anzeigen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung erstattet.