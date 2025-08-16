Auf 550 Kilometern von Hannover bis Kiel: Von Krebs genesene Menschen wollen jungen Patientinnen und Patienten Hoffnung spenden.

Hannover - Mit einer rund 550 Kilometer langen Fahrradtour von Hannover über Bremen und Hamburg bis nach Kiel wollen rund 50 Männer und Frauen jungen Krebspatienten Mut machen. Das Besondere an der jährlichen „Regenbogenfahrt“: Die Teilnehmer waren in ihrer Kindheit oder Jugend selbst an Krebs erkrankt. Unterwegs wollen sie an Kliniken und Elternhäusern halten, um den betroffenen Kindern zu zeigen: „Was wir geschafft haben, das könnt ihr auch schaffen.“

Den Startschuss für die Fahrt gab in Hannover der SPD-Bundestagsabgeordnete Adis Ahmetovic. Der 32-Jährige hatte vergangenes Jahr selbst eine Krebserkrankung öffentlich gemacht.

Tour gibt es seit mehr als 30 Jahren

Die „Regenbogenfahrt“ führt über zehn Etappen unter anderem nach Minden in Nordrhein-Westfalen, Oldenburg, Bremen, Hamburg und Lübeck. Das Ziel Kiel wollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 23. August erreichen. Finanziert wird die Tour von der Deutschen Kinderkrebsstiftung.

Die erste Fahrt fand nach Angaben der Stiftung 1993 statt. Seither nehmen demnach jedes Jahr im August etwa 50 Menschen an der Tour teil. Im vergangenen Jahr führte die „Regenbogenfahrt“ von Erfurt nach Berlin.