Eisregen im Westen Niedersachsens legt den Verkehr lahm - in den betroffenen Landkreisen hat es schon zahlreichen Unfälle gegeben. Im Raum Osnabrück warnt die Polizei mit drastischen Worten.

Osnabrück - Die gefährliche Verkehrslage wegen extremer Straßenglätte wird nach Einschätzung der Polizei für den Landkreis Osnabrück noch andauern. „Eine spürbare Entspannung der Lage ist derzeit nicht in Sicht“, teilten die Beamten mit. Die Glätte habe seit den frühen Morgenstunden für eine extrem angespannte Verkehrslage in Stadt und Landkreis Osnabrück mit zahlreichen Unfällen geführt.

Die Polizei rechnet weiter mit Behinderung. Derzeit stehen dem Bericht zufolge Lastwagen teils quer auf den Fahrbahnen. Einige Straßen seien aktuell kaum befahrbar, auch Autobahnabschnitte seien betroffen. „Die Straßenverhältnisse werden als nahezu katastrophal eingeschätzt“ teilte die Polizei weiter mit und appellierte eindringlich, unnötige Fahrten zu vermeiden und nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben.

Mit Blick auf die nächsten Stunden verweist die Polizeiinspektion Osnabrück auf Informationen des Deutschen Wetterdienstes, nach denen mit einer Entwarnung frühestens zur Mittagszeit zu rechnen sei.