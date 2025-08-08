In Sachsen-Anhalt steht der Schulbeginn bevor. Erstklässler stellt der Schulweg vor ganz neue Herausforderungen. Die Polizei will für mehr Sicherheit sorgen.

Magdeburg - Zum Start in das neue Schuljahr in der kommenden Woche will sich die Polizei in Sachsen-Anhalt verstärkt um die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen im Straßenverkehr kümmern. Vor allem Erstklässler sollen durch die Aktion „Sicherer Schulweg“ und damit verbundene Kontrollen vor Schulen besser geschützt werden, wie das Innenministerium in Magdeburg mitteilte. Das Schuljahr 2025/26 beginnt am Montag für rund 213.800 Schülerinnen und Schüler, 18.947 Kinder starten als Schulanfänger.

Auch gezielte Präventionsarbeit wird es den Angaben zufolge verstärkt geben, um alle Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren und zur Umsicht zu ermahnen, wie es hieß. Gerade jetzt müsse vor allem auf die jüngsten Schulkinder geachtet und vorschriftmäßig und rücksichtsvoll gefahren werden, hieß es.

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) sieht auch Eltern in der Pflicht. Es sei wichtig, frühzeitig den Schulweg mit Kindern zu üben. Zur Herausforderung könne für die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel das Einschätzen von Geschwindigkeiten oder Entfernungen sowie das Überqueren von Straßen werden.