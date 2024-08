In Aschersleben gab es in den vergangenen Monaten wiederholt Einbruchsdiebstähle. Im Fokus: eine Gruppe Jugendlicher. Nun schlugen die Ermittler zu.

Aschersleben - Bei Durchsuchungen hat die Polizei in Aschersleben (Salzlandkreis) diverses Diebesgut beschlagnahmt. Ausgangspunkt für den Einsatz waren mehrere Einbruchsdiebstähle im Raum Aschersleben in den vergangenen Monaten, wie die Polizei mitteilte. Demnach rückte bei den Ermittlungen eine Gruppe Jugendlicher in den Fokus. Nun wurden vier Orte durchsucht. Das Diebesgut konnte bereits verschiedenen Taten zugeordnet werden, wie es weiter hieß. Nähere Angaben zu den gestohlenen Gegenständen und zu den Tatverdächtigen machte die Polizei zunächst nicht. Auch andere Beweismittel seien sichergestellt worden. Die Ermittlungen dauerten an.