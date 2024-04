Polizei stellt Jugendliche nach Beschädigung an Wahlplakaten

Magdeburg - In Magdeburg hat die Polizei fünf Jugendliche gestellt, die zuvor Wahlplakate beschädigt hatten. Eines der Plakate war in Brand gesetzt worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen die Beschuldigten im Alter von 17 bis 19 Jahren ein.