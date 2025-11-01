Erwischt mit allem, was verboten ist: Ein 42-Jähriger in Gotha liefert der Polizei gleich mehrere Gründe für Anzeigen – und macht auch bei der Kontrolle noch Ärger.

Gotha - Die Polizei hat in Gotha einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit gestohlenen Kennzeichen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Bei der Verkehrskontrolle am Freitag wurde zudem festgestellt, dass der 42-Jährige unter Drogeneinfluss stand und das Auto nicht zugelassen war.

Wie die Polizei weiter mitteilte, leistete er während der Kontrolle Widerstand gegen die Beamten. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und es erfolgte eine Blutentnahme. Den 42-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen. Er ist den Angaben nach bereits amtsbekannt.