Hassendorf - Die Polizei sucht intensiv nach einem vermissten Jungen aus Hassendorf bei Rotenburg an der Wümme. Der 13-Jährige sei auf Medikamente angewiesen, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Junge sich in einer hilflosen Lage befinde, teilte die Polizei in Rotenburg am Abend mit. Man habe umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, bisher jedoch ohne Erfolg.

Die Polizei hoffe daher auf Hinweise aus der Bevölkerung und habe deshalb auch ein Foto des Jungen veröffentlicht. Der 13-Jährige wurde zuletzt am Mittwochvormittag an seiner Schule in Sottrum gesehen.