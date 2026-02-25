Tragödie auf der Piste: Nach einem tödlichen Zusammenstoß eines Skifahrers mit einer Seniorin in Tschechien suchen Polizei und Angehörige dringend nach Hinweisen von deutschen Urlaubern.

Harrachov - Die tschechische Polizei sucht Zeugen eines tödlichen Skiunfalls im Wintersportort Harrachov im Riesengebirge. Ein Sportler auf einem Monoski sei am vorigen Freitag mit einer Skifahrerin im Seniorenalter zusammengestoßen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Frau sei trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte am Unfallort gestorben.

Der genaue Hergang und die Ursache des Unfalls seien noch Gegenstand von Ermittlungen. Ein Monoski ist ein einzelner, breiter Ski, bei dem die Bindungen in Fahrtrichtung montiert sind.

Deutsche Zeugen gesucht

Harrachov liegt am Westrand des Riesengebirges, rund 120 Kilometer östlich von Dresden. Wie die Tochter der Toten der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, seien bei der Rettungsaktion englischsprachige Ausländer zugegen gewesen, vermutlich Deutsche oder Polen. Sie appellierte an die Touristen, sich bei den Behörden zu melden: „Jede Information, wenn auch noch so klein, könnte helfen.“

Die Ermittler baten darum, Videos und Fotos zur Verfügung zu stellen. Zu dem Unfall kam es auf einer roten Skipiste, die vom Teufelsberg (Certova hora) hinabführt und rund 1.650 Meter lang ist. Nach Angaben der Bergwacht war es der erste tödliche Unfall auf einer Skipiste in dieser Wintersportsaison in Tschechien.