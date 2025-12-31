An Silvester und Neujahr wird es in Sachsen winterlich. Es schneit auch im Tiefland - dazu gibt es glatte Straßen.

An Silvester und an Neujahr kann es glatt werden auf den Straßen. (Symbolbild)

Dresden - Die Polizei und der Deutsche Wetterdienst warnen in Sachsen vor rutschigen Straßen an Silvester. Es könne örtlich glatt werden, sagte ein Sprecher am Morgen. Demnach sei vor allem in den Gebirgsgebieten Glättebildung nicht ausgeschlossen. Laut DWD kann es in Höhenlagen oberhalb von 600 Metern zu Schneeverwehungen kommen.

Glättegefahr auch an Neujahr

Der DWD rechnete am Mittwoch vorübergehend mit Neuschnee von bis zu 4 Zentimetern im Tiefland. Im Bergland oberhalb 500 Meter sei mit durchgehendem Schneefall mit 4 bis 8 Zentimetern Neuschnee bis zum Abend zu rechnen. Die Temperaturen liegen bei 0 bis 3 Grad, in den Bergen bei -5 bis 0 Grad.

In der Silvesternacht setzen sich die Niederschläge fort. Im Tiefland seien zeitweise Regen oder Schneeregen möglich, im Bergland oberhalb von 500 Metern Schneefall und teils auch Schneeverwehungen. Am Neujahrsmorgen könne es im Tiefland durch überfrierende Nässe und im Bergland durch Neuschnee glatt werden.